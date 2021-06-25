Ринок криптовалюти завойовує тренд, який може змінити світ: перспективи та прогнози

На ринку криптовалюти формується новий тренд – екологічний майнінг. Все частіше інвестори використовують замість великих обсягів електрики природні джерела енергії. Зокрема, вітер, сонце та воду. Які ж перспективи у цього явища і що це означає для інвесторів – читайте на Фінанси 24.

За даними Кембриджського університету, майнінг біткойна споживає більше електроенергії, ніж вся Аргентина – 121 терават-годин в рік.

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Користь і для екології, і для економіки

Вчені остерігаються, що через діяльність людей середня температура Землі може піднятися на 2 градуси Цельсія. За розрахунками екологів, це призведе до того, що в атмосферу потраплять додаткові 230 мільярдів тонн вуглекислого газу. Видобуток цифрових валют не лише шкодить навколишньому середовищу, але й суттєво збільшує статтю витрат на електроенергію. Через це майнінг часто стає нерентабельним. Саме тому інвестори надають перевагу країнам з дешевшою електроенергією. З Китаю та Німеччини вони переїжджають, наприклад, до Скандинавії (Данія, Швеція, Норвегія) чи Канади.

Екологічний майнінг – це видобування криптовалюти з допомогою поновлюваних джерел енергії: води, сонця, вітру. Цей метод розв'язує одразу декілька проблем. Досвід екомайнінгу уже мають інвестори з:

Ісландії,

Канади,

Японії,

Великої Британії.

Ці країни адаптовують новий спосіб майнінгу криптовалют по-різному. Наприклад, в Ісландії – це геотермічна енергія, в Канаді – тепло від ASIC-майнерів, в Японії – енергія від сонячних батарей, у Великій Британії – вітряні та водяні генератори.

Екологічний майнінг криптовалют набує популярність / Фото Unspalsh

Перспективи для інвесторів

Екологічний майнінг стає дуже перспективним напрямком, оскільки видобуток криптовалюти дешевшає та сприятливо впливає на навколишнє середовище. Це може стати новим імпульсом для ринку криптовалют: нова хвиля популярності цифрових монет потягне за собою й зростання їхньої вартості. Той же біткойн, за оцінками експертів, може зрости аж до 100 тисяч доларів за монету. На фоні цього цифрові валюти перетворюються на цікаві інструменти для інвестицій.

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