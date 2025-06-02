Уолл-Стріт падає: все через обіцянки Трампа подвоїти мита на сталь та алюміній

Президент США Дональд Трампа обіцяє подвоїти мита на імпортовану сталю та алюміній після суперечки з Китаєм щодо недотримання торгової угоди. На тлі такої заявив основні індекси фондового ринку США знизилися.

Як змінився фондовий ринок США

Дональд Трамп заявив, що з 4 червня підвищить мита на імпорт сталі та алюмінію – з 25% до 50%. Однак на цю заяву фондовий ринок США відреагував негативно, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Станом на вечір 2 червня, основні індекси знизилися таким чином:

Індекс Dow Jones впав на 208,46 пункта (–0,49%) – до 42 061,61,

впав на 208,46 пункта (–0,49%) – до 42 061,61, S&P 500 знизився на 15,78 пункта (–0,27%) – до 5 895,91,

знизився на 15,78 пункта (–0,27%) – до 5 895,91, Nasdaq Composite втратив 10,10 пункта (–0,05%) – до 19 103,67.

Видання повідомляє, що серед 11 основних секторів S&P 500, 8 секторів показали зниження. Водночас найсуттєвіше впали акції сектору споживчих товарів – приблизно на 1%.

Акцій великих технологічних компаній також втратили в ціні. Наприклад, акції Tesla знизились на 2,5% після звіту про падіння продажів у Португалії, Данії та Швеції.

Зауважте! Натомість акції енергетичних компаній США зросли після того, як країни-члени ОПЕК+ залишили обсяги видобутку нафти на липень без змін.