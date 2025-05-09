Що радить Воррен Баффет

Інвестор та мільярдер Воррен Баффет вважає, що під час волатильності на фондовому ринку важливо зберігати спокій. Ба більше, він порадив поему, яку варто читати, коли фінансові ринки падають, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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У 2017 році у зверненні до акціонерів Баффет заявив, що неможливо передбачити, наскільки сильно можуть впасти акції за короткий період. Проте, якщо на ринку стається серйозний спад, то мільярдер порадив звернути увагу на поему "Якщо" Редьярда Кіплінга. Він написав цей вірш наприкінці 19 столітті. Головні ідеї поеми – складні умови життя людини, як не втрачати віру та не піддаватися спокусі успіху.

До теми! Воррен Баффет оголосив, що наприкінці року покину посаду генерального директора компанії Berkshire Hathaway. Він обіймав цю посаду 60 років. На сьогодні Баффету 94 роки, а його капітал Bloomberg оцінює в 160 мільярдів доларів. З початку року статки інвестора зросли на понад 18 мільярдів доларів.

Ця порада знову набула актуальності, оскільки в квітні 2025 року фондовий ринок США обвалився на тлі тарифної політики Дональда Трампа. Американська біржа за два дні після введення масових мит втратили 6,6 трильйона доларів. Ринки залишаються волатильними, оскільки Дональд Трамп спровокував торгову війну, навколо якої багато невизначеності, що турбує інвесторів.