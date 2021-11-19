На ринку фінтех формується бульбашка: чи варто у нього інвестувати

Протягом останнього року компанії на ринку фінансових технологій стрімно зростали. Американський інвестор та мільярдер Флауерс стурбований цим та вважає, що на ринку формується бульбашка.

Як фінтех зростає

За останній рік ринкова капіталізація публічних та приватних фінтех-компаній стрімко зросла. З одного боку їхньому розвитку сприяла пандемія коронавірусу, яка підвищила попит на різні онлайн-послуги. А з іншого боку інвестори, які хотіли заробити, масово вкладалися у фінтех-компанії, чим ще більше підвищували їхню вартість.

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Інвестор стверджує, що капіталізація деяких фінтех-компаній перевищує ринкову вартість банків:

PayPal коштує 242 мільярди доларів, що вище, ніж ринкова капіталізація Wells Fargo або Citigroup.

коштує 242 мільярди доларів, що вище, ніж ринкова капіталізація Wells Fargo або Citigroup. Square коштує майже 107 мільярдів доларів — більше, ніж U.S. Bancorp.

коштує майже 107 мільярдів доларів — більше, ніж U.S. Bancorp. Найдорожчою приватно компанією у світі є Stripe з оцінкою в 95 мільярдів доларів.

Якщо вимірювати традиційними, або навіть не дуже традиційними методами, багато цих компаній торгуються в 10 разів дорожче, ніж нормальні компанії торгувалися б з такими показниками,

— вважає Флауерс.

Однак, Флауерс все ще вважає, що в цьому секторі можна заробляти гроші, адже ринок має багато цікавих тенденцій та можливостей. Він рекомендує інвесторам зосередитися на компаніях у платіжному секторі, а не на кредитних компаніях.