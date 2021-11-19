На рынке финтех формируется пузырь: стоит ли в него инвестировать

За последний год компании на рынке финансовых технологий стремительно росли. Американский инвестор и миллиардер Флауэрс обеспокоен этим и считает, что на рынке формируется пузырь.

Как финтех растет

За последний год рыночная капитализация публичных и частных финтех компаний стремительно возросла. С одной стороны, их развитию способствовала пандемия коронавируса, которая повысила спрос на различные онлайн-услуги. А с другой стороны, инвесторы, которые хотели заработать, массово вкладывались в финтех-компании, чем еще больше повышали их стоимость.

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Инвестор утверждает, что капитализация некоторых финтех-компаний превышает рыночную стоимость банков:

PayPal стоит 242 миллиарда долларов, что выше, чем рыночная капитализация Wells Fargo или Citigroup.

стоит 242 миллиарда долларов, что выше, чем рыночная капитализация Wells Fargo или Citigroup. Square стоит почти 107 миллиардов долларов – больше, чем US Bancorp.

стоит почти 107 миллиардов долларов – больше, чем US Bancorp. Самой дорогой частной компанией в мире является Stripe с оценкой в ​​95 миллиардов долларов.

Если измерять традиционными, или даже не очень традиционными методами, многие компании торгуются в 10 раз дороже, чем нормальные компании торговались бы с такими показателями,

— считает Флауэрс.

Однако Флауэрс все еще считает, что в этом секторе можно зарабатывать деньги, ведь у рынка много интересных тенденций и возможностей. Он рекомендует инвесторам сосредоточиться на компаниях в платежном секторе, а не на кредитных компаниях.