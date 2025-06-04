Після тривалої паузи Китай знову почав експорт рідкісноземельних металів

У квітні Китай призупинив експорт рідкісноземельних металів, що порушило ланцюжки постачання для багатьох виробників у всьому світі. Наразі постачання поступово відновлюються.

Хто отримав право на експорт рідкісноземельних металів з Китаю

У четвер, 19 червня, Міністерство торгівлі Китаю заявило, що схвалило "певну кількість" заявок на отримання ліцензій на експорт рідкісноземельних металів. Втім, у відомстві відмовилися розкрити подробиці, включаючи точну кількість заявок та кількість ліцензій, виданих американським компаніям, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Китай продовжить посилювати процедуру затвердження заявок, що відповідають вимогам, і готовий і надалі зміцнювати взаємодію та вести діалог з відповідними країнами з питань експортного контролю,

– заявив офіційний представник міністерства Хе Ядун.

Важливо! Китай виробляє близько 90% рідкісноземельних металів у світі, що є вкрай важливими для автовиробників, виробників аерокосмічної техніки, компаній з виробництва напівпровідників та військових підрядників.