После длительной паузы Китай снова начал экспорт редкоземельных металлов
- Китай возобновил экспорт редкоземельных металлов после приостановки в апреле, что повлияло на глобальные цепочки поставок.
- Министерство торговли Китая одобрило "определенное количество" заявок на экспортные лицензии.
В апреле Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов, что нарушило цепочки поставок для многих производителей во всем мире. Сейчас поставки постепенно восстанавливаются.
Кто получил право на экспорт редкоземельных металлов из Китая
В четверг, 19 июня, Министерство торговли Китая заявило, что одобрило "определенное количество" заявок на получение лицензий на экспорт редкоземельных металлов. Впрочем, в ведомстве отказались раскрыть подробности, включая точное количество заявок и количество лицензий, выданных американским компаниям, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Китай отправляет в Иран загадочные грузовые самолеты: что могло быть на борту
Китай продолжит ужесточать процедуру утверждения заявок, соответствующих требованиям, и готов и в дальнейшем укреплять взаимодействие и вести диалог с соответствующими странами по вопросам экспортного контроля,
– заявил официальный представитель министерства Хэ Ядун.
Важно! Китай производит около 90% редкоземельных металлов в мире, что является крайне важными для автопроизводителей, производителей аэрокосмической техники, компаний по производству полупроводников и военных подрядчиков.