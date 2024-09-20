У Данії на аукціоні продають колекцію рідкісних монет, яку приховували 100 років

Данський магнат Ларс Еміль Бруун понад 60 років збирав власну колекцію монет, банкнот та медалей. У власному заповіті він дуже чітко пояснив, що і коли можна буде робити з його спадщиною.

У Данії виставили на аукціон унікальні та рідкісні монети

У заповіті данський підприємець, який займався виробництвом масла, вказав, що його колекція мала залишатися недоторканною на випадок знищення національної колекції Данії. Ларс Еміль Бруун додав, що лише через 100 років колекцію можна було б починати продати на користь його нащадків, але за умови, що з національним надбанням буде все гаразд, інформує CNN.

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Частину монет з колекції підприємця та нумізмата виставили на аукціон в Копенгагені майже через рік після закінчення 100-річного періоду очікування. Зокрема, йдеться про золоті та срібні монети з Данії, Норвегії та Швеції. Вони були датовані від кінця XV до середини XX століття.

Проте головним лотом на аукціоні стала монета короля Ганса, яку випустили у 1496 році. Її викарбували з золота. Це одна із найстаріших скандинавських монет. Вона пішла з під молотка за 1,2 мільйона євро, встановивши новий світовий рекорд. Річ у тому, монета короля Ганса – це найдорожча скандинавська монета, яку продавали на аукціоні.

Цікаво! Колекція Ларса Еміля Брууна застрахована на приблизно 72,5 мільйона доларів. Це означає, що вона є однією з найцінніших колекцій монет у світі.

Загалом торги тривали майже 8 годин. За цей час на аукціоні продали 286 лотів на 14,8 мільйона євро. Варто наголосити, що у майбутньому планують ще кілька аукціонів, аби розпродати усю спадщину Брууна. Експерти з аукціонного дому Stack’s Bowers уже заявляють, що ця колекція може стати найдорожчою у світі.