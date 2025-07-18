Китай звинуватив інші країни у викраденні рідкісноземельних металів

Розвідувальне агентство Китаю звинуватило іноземні спецслужби в розкраданні рідкісноземельних матеріалів, що перебувають під державним контролем. Ця заява пролунала на тлі згоди Пекіну розглядати заявки на експорт цих ресурсів.

Чому Китай звинувачує іноземні країни у викраденні ресурсів?

Не вказуючи конкретних країн, Міністерство державної безпеки Китаю звинуватило іноземні спецслужби в організації незаконного обігу рідкісноземельних матеріалів. Ці ресурси Пекін розглядає як стратегічний актив і використовує як важіль тиску в переговорах з Вашингтоном, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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В останні роки іноземні шпигунські та розвідувальні агентства та їхні агенти намагалися вступити в змову з нелегальними елементами всередині країни та підбурювали їх до розкрадання рідкісноземельних матеріалів, пересилаючи їх поштою. Це становить серйозну загрозу нашій національній безпеці,

– йдеться в заяві міністерства.

Чому Китай оберігає рідкісноземельний метали?

Китай активно використовує своє домінуюче становище у виробництві рідкісноземельних металів і магнітів в умовах торгової війни з США, які залежать від цих постачань

Важливо! Рідкісноземельні елементи активно використовуються для виготовлення високотехнологічних пристроїв, в тому числі електромобілів. Зокрема, компанії Ford довелося скоротити виробництво на одному із заводів через посилення китайського експортного контролю.

Крім того, обмеження Китаю посилили напруженість у відносинах з Європейським союзом, який також багато в чому залежить від імпорту таких матеріалів з Китаю.

Що повідомили у Міністерство державної безпеки Китаю?

Відомство повідомило, що запобігло спробі якоїсь іноземної країни нелегально закупити рідкісноземельні метали для створення стратегічних запасів. За даними міністерства, підрядник підробив інформацію про склад і походження товару, позначивши його як "вироблений за межами Китаю".

Також були розкриті інші схеми контрабанди, в тому числі приховування порошкоподібних рідкісноземельних металів в керамічній плитці або відправка їх в пляшках для води, замаскованих під «деталі машин,

– додали у відомстві та закликали громадян повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов'язану з рідкісноземельними ресурсами.

Минулого місяця Китай і США підтвердили домовленість про тимчасове скасування підвищених мит після того, як Пекін пообіцяв прискорити видачу експортних ліцензій, а Вашингтон – послабити контроль над експортом технологій, включаючи деякі передові чіпи для штучного інтелекту.

Ці кроки щодо зниження напруженості підвищують шанси на досягнення ширшої угоди та можливої зустрічі президента Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна.