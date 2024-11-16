Найдорожча валюта світу: де долар коштує абсолютний мізер

Долар США, євро та фунт стерлінгів – це валюти, які добре відомі у світі та Україні. Ба більше, їх активно використовують на глобальному рівні. Проте вони суттєво програють валюті, яка стала найсильнішою у світі.

Найдорожча валюта у світі

Станом на листопад 2024 року найдорожча валюта у світі – це кувейтський динар. Грошову одиницю запровадили в 1960 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на CMC Markets.

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Кувейт – це невелика країна з населенням майже 3,14 мільйона осіб, згідно з даними The World Factbook. Держава розташована між Іраком і Саудівською Аравією, а її багатство значною мірою зумовлене значним експортом нафти на глобальному рівні.

До теми! Обмінявши один долар в Кувейті вдасться отримати всього 0,31 динара, згідно з даними Google Фінанси. Тоді як за один кувейтський динар вийде купити 3,26 долара.

До трійки найсильніших валют світу також входять бахрейнський динар та оманський ріал. За один долар в обох країна можна отримати 0,38 динара та ріала. Натомість за один бахрейнський динар можна купити 2,65 долара, а за один оманський ріал – 2,60 долара.

Долар США, євро та британський фунт також входять до рейтингу найдорожчих валют світу. Вони займають 10, 8 та 5 місця відповідно. Нагадаємо, що трійка цих валют входить до першої десятки за обсягами світових резервів. Статус безумовного лідера уже роками зберігає американський долар.