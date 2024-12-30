Яка валюта зросла найбільше в 2024 році

У 2024 році національна валюта Аргентини зафіксувала найбільше зростання на ринку, ставши лідером на ринку за цим показником.

Найуспішніша валюта 2024 року

Аргентинський песо подорожчав на 44,2% за 11 місяців. На цьому фоні середня заробітна плата в Аргентині сягнула 990 доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Варте уваги Фондовий ринок однієї з головних країн Європи на шляху до найбільших втрат за 15 років

Друге місце в рейтингу зайняла турецька ліра, яка за аналогічний період зросла на 21,2%.

До теми! До 2024 року аргентинський песо сім років поспіль фіксував лише від'ємну динаміку на ринку. Крім того, різниця між офіційним та неофіційним курсами в країні скоротилася до менш ніж 20% порівняно з 200%, які фіксували в грудні 2023 року.

Водночас додають, що таке зміцнення валюти дорого коштувало економіці країни. Річ у тому, що підтримка курсу песо фактично виснажила валютні резерви Аргентини. Аналітики виділили ризики для песо, через які валюта стала вразливою до девальвації. Серед них такі: