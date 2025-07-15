Про це пише 24 Канал з посиланням на рейтинг Forbes.

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Хто з українців досяг успіху у США?

Forbes визначило, хто станом на зараз є найбагатшими іммігрантами у США. Як виявилося, серед американських мільярдерів-іммігрантів є українці, які були співзасновниками чи очільниками всесвітньо відомих компаній.

Так серед найбільш багатих українців у США є:

Співзасновник WhatsApp Ян Кум. Чоловік народився в Києві, але разом з матір’ю та бабусею емігрував до США. Кум посів 9-те місце в рейтингу. Видання оцінює його у 16,9 мільярда доларів.

Власником платформи OnlyFans також є українець з Одеси Леонід Радвінський. Він разом з родиною ще в дитинстві емігрував до Чикаго. Наразі Радвінський зі статками в 3,8 мільярда доларів посідає 50-те місце в рейтингу.

Засновник і генеральний директор Invenergy LLC Майкл Польськи переїхав до США у 1976 році. Виїхавши з УРСР він мав при собі 500 доларів. Тепер його статки складають 2,5 мільярда доларів і чоловік посідає 75-те місце в рейтингу Forbes.

Співзасновник PayPal і генеральний директор Affirm Holdings Макс Левчин народився в Києві та переїхав до Чикаго у 1991 році. Його статки зараз оцінюються в 2,1 мільярда доларів, тож Левчин посідає 85-ту сходинку рейтингу.

Мільярдери, які народилися в Україні / Фото з мережі та Forbes

Безсумнівно, рейтинг найбагатших іммігрантів очолює засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск зі статками в 393,1 мільярда доларів. У грудні 2024 року Маск визнаний єдиною людиною у світі, чий капітал перевищував 400 мільярдів доларів. Також серед лідерів співзасновник Google Сергій Брін зі статками в 139,7 мільярда доларів і засновник Nvidia Дженсен Хуанг, який має 137,9 мільярдів доларів.