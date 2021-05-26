Рей Даліо відмовився від облігацій на користь криптовалют: чому мільярдер зробив такий вибір

Легендарний інвестор та засновник хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо зробив неочікуваний крок. На конференції CoinDesk Consensus 2021 мільярдер заявив, що надає перевагу криптовалюті, а не облігаціям.

Раніше Даліо уже розповідав про свою позицію щодо біткойна. Інвестор переконаний, що криптовалюта має функціонал, який може перетворити її на привабливе сховище капіталу.

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Рей Даліо втратив 12 мільярдів у 2020 році

Один з найбільших фондів Рея Даліо – Pure Alpha II – впав на 12,6%. Збитки мільярдера за 2020 рік оцінили у 12 мільярдів доларів. Натомість його конкуренти змогли досягнути успіхів. Крім того, він назвав готівку сміттям. Цю заяву сприйняли як прокриптовалютний сигнал, оскільки Даліо вважає, що володіти готівкою, яка є знецінюваним активом, досить безглуздо.

Головний аналітик Markets Ніл Вілсон так описав дії інвестора: "цей хлопець ненавидить готівку; ми це знаємо, але тепер він ненавидить ще й облігації". На його думку, засновник Bridgewater Associates обере нестабільний актив замість, збирання копійок під катком інфляції.

У Даліо є дуже специфічний набір навичок: він прекрасно вміє роботи інвестиційні дзвінки. Або, принаймні, йому це добре вдавалося протягом довгого періоду,

– додав Вілсон.

Експерт Markets головною проблемою цифрових валют назвав ризик стрімкого знецінення. Мовляв, віртуальні гроші можуть впасти на 30% за 24 години. Вілсон порівняв ці коливання ринку з багатьма роками інфляції, які стиснули в один день. Саме тому він вважає, що криптовалюта – це не надто хороший варіант для заощаджень.