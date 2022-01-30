Рекордний виторг Apple: скільки це принесло легендарному Воррену Баффету

Воррен Баффет протягом багатьох років зберігає за собою статус одного з найспішніших інвесторів світу. Останній успіх компанії Apple доводить, що це цілком заслужено.

Вартість акцій Apple, які належать компанії Воррена Баффета Berkshire Hathaway, зросла на 9,8 мільярда доларів, оскільки активи техгіганта подорожчали приблизно на 7% на фоні звіту компанії за четвертий квартал 2021 року.

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Нова перемога Воррена Баффета

Компанія Berkshire Hathaway почала інвестувати в Apple у 2016 році та на сьогодні накопичила у своєму портфелі понад 887 мільйонів акцій техгіганта або більше ніж 5% випущених акцій Apple.

Протягом цих років Баффет був одним із найбільших прихильників Apple попри те, що раніше він вважав інвестиції у цей сектор надто ризиковими для Berkshire Hathaway. Зараз цінні папери Apple становлять понад 40% інвестиційного портфеля компанії Баффета.

Компанія Apple повідомила, що за останні три місяці 2021 року її дохід склав майжедоларів протипрогнозували. Ймовірно, інвестор найбільше зацікавила заява гендиректора Тіма Кука про те, що ситуація з дефіцитом чипів покращується.

Частка Berkshire Hathaway в Apple подорожчала на 9,8 мільярда доларів / Фото Unpsplash

Баффет додав, що не сприймає Apple, як акцію, а вважає це "нашим третім бізнесом". Він навіть заявив, що це "мабуть, найкращий бізнес, який я знаю у світі". Крім того, мільярдер назвав iPhone "липким" продуктом, який заохочує споживачів залишатися у цій екосистемі та робити оновлення на постійній основі. Актуальні дані щодо статків Воррена Баффета та вартості Apple:

Forbes оцінює капітал відомого інвестора у 113,2 мільярда доларів. На момент створення цього матеріалу він займає 6 сходинку у рейтингу найбагатших людей світу;

доларів. На момент створення цього матеріалу він займає у рейтингу найбагатших людей світу; За версією Bloоmberg, статки Баффета становлять 113 мільярдів доларів;

доларів; Ціна акцій Apple коливається на рівні 170,33 долара за кожну, ринкова капіталізація компанії становить 2,782 трильйона доларів, інформує Yahoo!Finance.

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