Рекордная выручка Apple: сколько это принесло легендарному Уоррену Баффету

Уоррен Баффет на протяжении многих лет сохраняет за собой статус одного из самых спешных инвесторов мира. Последний успех компании Apple доказывает, что это вполне заслуженно.

Стоимость акций Apple, принадлежащих компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, выросла на 9,8 миллиарда долларов, поскольку активы техгиганта подорожали примерно на 7% на фоне отчета компании за четвертый квартал 2021 года.

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Новая победа Уоррена Баффета

Компания Berkshire Hathaway начала инвестировать в Apple в 2016 году и на сегодня накопила в своем портфеле более 887 миллионов акций техгиганта или более 5% выпущенных акций Apple.

В течение этих лет Баффет был одним из самых больших поклонников Apple, несмотря на то, что ранее он считал инвестиции в этот сектор слишком рисковыми для Berkshire Hathaway. В настоящее время ценные бумаги Apple составляют более 40% инвестиционного портфеля компании Баффета.

Компания Apple сообщила, что за последние три месяца 2021 года ее доход составил почтидолларов против прогнозировавшихВероятно, инвестор больше всего заинтересовало заявление гендиректора Тима Кука о том что ситуация с дефицитом чипов улучшается.

Доля Berkshire Hathaway в Apple подорожала на 9,8 миллиарда долларов / Фото Unpsplash

Баффет добавил, что не воспринимает Apple как акцию, а считает это "нашим третьим бизнесом". Он даже заявил, что это "пожалуй, самый лучший бизнес, который я знаю в мире". Кроме того, миллиардер назвал iPhone "липким" продуктом, поощряющим потребителей оставаться в этой экосистеме и делать обновления на постоянной основе. Актуальные данные относительно состояния Уоррена Баффета и стоимости Apple:

Forbes оценивает капитал известного инвестора в 113,2 миллиарда долларов. На момент создания этого материала он занимает 6 строчку в рейтинге самых богатых людей мира;

долларов. На момент создания этого материала он занимает в рейтинге самых богатых людей мира; По версии Bloоmberg, состояние Баффета составляет 113 миллиардов долларов;

долларов; Цена акций Apple колеблется на уровне 170,33 доллара за каждую, рыночная капитализация компании составляет 2,782 триллиона долларов, передает Yahoo!Finance.

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