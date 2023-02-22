Глава ради директорів Credit Suisse став фігурантом розслідування швейцарських регуляторів. Головна причина – перегляд заяв, які Аксель Леманн зробив наприкінці 2022 року.

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Зокрема, він повідомив, що відтік капіталу з банку практично припинився, тоді як ситуація на ринку з акціями стабілізувалася. Федеральна служба нагляду за фінансовими ринками наразі з'ясовує, чи знав Леманн про, те що клієнти продовжували виводити кошти. Клієнтів турбувало питання щодо стану фінансової групи, яка була темою низки чуток та спекуляцій.

Реакція ринку на перевірку фінансового регулятора

Під час торгів у вівторок, 21 лютого, акції швейцарського банку загалом подешевшали на 4% до 2,66 швейцарських франки. Це найнижча вартість цінних паперів Credit Suisse з 1985 року. Навіть під час світової кризи 2008 року позиції фінансової установи на фондовому ринку були кращими.

Водночас за даними Barron`s, акції Credit Suisse втратили 6,5% в ціні під час торгів, впавши до 2,59 франка. За минулий рік цінні папери компанії подешевшали на 66%. На цю мить вартість цих активів становить 2,70 франка, а ринкова капіталізація становить 10,8 мільярда франків, згідно з даними Google Фінанси.

До теми! Швейцарія ухвалила рішення про відмову конфіскації заморожених приватних активів росіян, оскільки це суперечить законодавству країни та фундаментальному принципу права власності. Проти ідеї з конфіскацією цих активів активно виступали банківський сектор в країні.

На момент створення цього матеріалу, акції банку Credit Suisse на біржі у Нью-Йорку коливаються на рівні 2,92 долара за штуку. Його ринкова капіталізація становить 11,5 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

Швейцарський банк, який існує уже 167 років, випередила за ринковою вартістю криптобіржа Coinbase з 16,3 мільярда доларів, за даними Nasdaq. Платформу створили у 2012 році.