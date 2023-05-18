Євро та юань зафіксували нові рекорди на глобальному ринку: чи є загроза для долара

Експерти зафіксували істотні зміни на глобальному валютному ринку. Точніше йдеться про обсяги використання різних грошових одиниць у міжнародних розрахунках.

Перш за все варто виокремити, що євро та китайський юань зафіксували прямо протилежні рекорди. Натомість долар США, який на сьогодні є головою валютою глобальної торгівлі, демонструє позитивну динаміку.

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Головні зміни на ринку

Обсяги використання євро у міжнародних розрахунках впали до найнижчого рівня за останні 3 роки. Цей результат зафіксували у квітня 2023 року. Натомість юань досягнув рекордної позначки за 5 місяців, проте за останні 30 днів позиції валюти трохи ослабли. У відсотковому співвідношенні з початку весни, то у SWIFT оприлюднили такі дані:

З 32,64% у березні частка використання євро у міжнародних розрахунках впала до 31,74% ;

у березні частка використання євро у міжнародних розрахунках впала до ; Станом на перший місяць весни на юань припадало 4,78% міжнародних платежів. Уже у квітня цей показник впав до 3,51%.

Навіть попри цей спад євро все залишається другою за популярністю валютою для розрахунків на глобальному ринку.

Динаміка долара США на ринку

Водночас американський долар посилює свої позиції у цьому сегменті. По суті валюті першої економіки світу не зашкодив неочікуваний банкопад у США, який спровокував чимало турбулентності як у межах країни, так і у Європі. Зокрема, на тлі березневих крахів американських банків про свій колапс повідомив на той момент другий за величиною кредитор Швейцарії з понад столітньою історією – Credit Suisse.

Згідно з останніми даними, частка долара у міжнародних розрахунках у квітні зросла до 42,71% з 41,74% місяцем раніше. Нагадаємо, що легендарний інвестор Воррен Баффет заявив, що не бачить альтернатив для долара на глобальній арені.