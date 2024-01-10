Рекорди буріння нафти в Росії доводять неефективність західних санкцій

У 2023 році Росія наблизилася до свого другого рекордного року у видобутку нафти, що є ще одним підтвердженням того, що санкції, накладені Заходом, мають обмежений вплив на неї. Цей бум активності відбувся паралельно з відновленням як обсягу, так і вартості російського експорту нафти й ілюструє важливість видобутку вуглеводнів для фінансування війни проти України.

Бум видобутку нафти

За 11 місяців 2023 року Росія пробурила нафтовидобувні свердловини загальною глибиною 28 100 кілометрів. Така інтенсивність буріння пояснюється тим, що країна насправді більш незалежна у сфері видобутку нафти, ніж загалом вважається.

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Висока інтенсивність видобутку нафти, при стабільності обсягів видобутку, також свідчить про наявність деяких довгострокових проблем, зумовлених міжнародною ізоляцією Росії.

Галузь докладає більше зусиль для збереження виробництва зі старих свердловин, тоді як нові проєкти, які планувалися на десятиліття вперед, повинні адаптуватися до нових умов в країні,

— зазначають у Bloomberg.

Згідно з аналізом розвідувальної фірми Kpler і московського консультанта Yakov & Partners, загальний обсяг буріння у Росії у 2023 році досягне 30 тисяч кілометрів.

Цей ріст відбувається навіть за тиском західних країн, які намагаються обмежити діяльність енергетичної галузі Росії, яка виступає ключовим джерелом фінансування для військової агресії Кремля в Україні.

Тільки близько 15% внутрішнього ринку буріння в країні залежить від технологій, які походять від так званих недружніх країн,

— зауважила віцепрезидент із розвідки та видобутку дослідницької фірми Rystad Energy A/S Дарія Мельник.

! Сектор нафтової й газової промисловості став об'єктом санкцій, які включають заборону імпорту та обмеження цін, а також заборону на експорт технологій.

Вихід великих західних нафтосервісних компаній з Росії мав мінімальний вплив, оскільки в основному залишив недоторканими їхні місцеві дочірні компанії.