Рекорд за 30 років: в Аргентині виявили перспективне родовище цінних металів

В Аргентині виявили нове родовище з цінними та промисловими металами. Додають, що поклади металів можуть змінити майбутнє гірничодобувної галузі в Південній Америці.

Нове родовище цінних металів в Аргентині

Родовище з цінними металами виявили біля Андських гір. Йдеться про запаси золота, срібла та міді. Про це пише 24 Канал з посиланням на earth.com.

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В надрах Аргентини знайшли понад 80 мільйонів унцій золота та срібла, а також понад 12 мільйонів тонн міді. Фінансові аналітики додають, що збільшення запасів металів може позитивно вплинути на економіку країни. Мовляв, розробка родовища сприятиме таким результатам:

Створенню нових робочих місць;

Збільшенню обсягів торгівлі;

Розвитку інфраструктури.

Фахівці в галузі геології та металургії заявили, що Андський ланцюг має унікальні гірські породи. Тож вони вважають, що в цьому середовищі може бути більше цінних металів.

Що відомо про Анди Це найдовша і одна з найвищих гірських систем у світі, яка облямовує з півночі та заходу всю Південну Америку. Андський ланцюг проходить через кілька країн: Колумбію, Еквадор, Перу, Болівію та Аргентину.



Зокрема, фахівці виділяють запаси міді в Аргентині. Нагадаємо, що цей метал має важливу роль для “зеленої” енергетики, електроніки та великогабаритного машинобудування. Мовляв, нарощення виробництва електромобілів та установок відновлювальної енергетики, найімовірніше, сприятиме зростанню попиту на мідь. Нагадаємо, що найбільші запаси міді у світі зафіксували в Чилі.

Крім того, нове родовище також допоможе, на думку експертів, покращити рівень життя в Аргентині, як і допомогти державі впоратися із зовнішніми борговими зобов’язаннями.