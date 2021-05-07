Рекорд десятиліття: чому вартість міді може зрости вдвічі

Мідь зміцнює свої позиції на ринку. Попит на метал росте шаленими темпами, тоді як пропозиція є досить обмеженою. Цей дисонанс безпосередньо впливає на вартість міді. Яку ціну прогнозують експерти – читайте далі.

У 2021 році мідь стала одним із "найгарячіших металів" на ринку. Тренд на декарбонізацію та популярність електроавтомобілів лише сприяють стрімкому зміцненню позицій м'якого металу.

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Стрибок ціни

З початку року ціна міді зросла до 10 тисяч доларів за тонну. Для порівняння, до пандемії коронавірусу вартість цього металу була у два рази меншою. Проте, схоже, що це лише початок. Аналітики вважають, що дисонанс попиту та пропозиції на ринку може призвести до нового стрибка ціни. Прогнозують, що протягом наступних кількох років вартість міді може досягнути позначки у 20 тисяч доларів за тонну. Це буде рекордом десятиліття.

Світ стоїть на порозі енергетичного переходу. Ключову роль у цьому процесі буде відігравати саме мідь. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), обсяги постачання з шахт, які вже існують та проєктів, що будуються, забезпечуватимуть близько 80% міді, яка буде потрібна світу до 2030 року, за сценарієм, що відповідає кліматичним цілям.

Електричні мережі потребують величезної кількості міді та алюмінію. До того, ж мідь є наріжним каменем усіх пов'язаних з електрикою технологій,

– йдеться у звіті МЕА.

Мідь – нова нафта

Засновник та виконавчий директор американського хедж-фонду Livermore Partners Девід Нойхаузер заявив, що мідь – це нова нафта. Інвестор додав, що цей метал все ще залишається улюбленим товаром його компанії.

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Я думаю, що протягом наступних 5 – 10 років мідь буде виглядати неймовірно з потенціалом у 20 тисяч доларів за метричну тонну,

– розповів Нойхаузер CNBC.

Натомість Bank of America інформує, що у разі виснаження запасів міді, вартість ключового перехідного металу зможе оновити свій історичний максимум до 2025 року. За даними банку, резерви металу зараз знаходяться на рівні 15-річної давності. При цьому, попит зростає, у міру того, як економіка починає відновлюватися. Тож, цілком можливо, що у найближчому майбутньому виникне нова проблема – дефіцит міді.