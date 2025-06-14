14 червня, 16:34
Щоб не отримати штраф: яка реклама в Instagram заборонена зараз
Основні тези
- Українські бізнеси отримують штрафи за порушення рекламного законодавства.
- Для уникнення штрафів за рекламу рекомендується використовувати власні або ліцензовані матеріали, отримувати письмовий дозвіл від моделей та застосовувати партнерські програми для використання брендів.
Багато українських бізнесів запускають рекламу свого продукту через Instagram. Через порушення рекламного законодавства деякі з цих компаній уже отримали штрафи.
Що не можна використовувати в рекламі у соцмережах
Зокрема, інспектори Держпродспоживслужби проводять регулярні перевірки змісту в рекламних публікаціях, пише 24 Канал з посиланням на адвоката Богдана Янківа.
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Юрист виділив декілька основних порушень через які найчастіше дають штрафи:
- сексуалізований контент;
- використання зображень людей без їхнього письмового дозволу;
- дискримінація за статтю;
- використання чужих брендів (якщо немає дозволу правовласника);
- військова лексика;
- слова, які напряму асоціюються зі зброєю.
Як робити рекламу в Instagram, аби не було штрафів
Є декілька важливих правил, що дозволяють зробити "правильну" рекламу, згідно з чинним законодавством:
- використовуйте власні фото та відео;
- використовуйте оригінальні ілюстрації чи ліцензовані фото зі стоку;
- беріть у моделей письмовий дозвіл на використання їх фото;
- створюйте оригінальний текст, написи мають бути підкріплені фактами;
- використовуйте інші бренди через партнерські програми чи застосовуйте власні торгові марки.