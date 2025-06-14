Щоб не отримати штраф: яка реклама в Instagram заборонена зараз

Багато українських бізнесів запускають рекламу свого продукту через Instagram. Через порушення рекламного законодавства деякі з цих компаній уже отримали штрафи.

Що не можна використовувати в рекламі у соцмережах Зокрема, інспектори Держпродспоживслужби проводять регулярні перевірки змісту в рекламних публікаціях, пише 24 Канал з посиланням на адвоката Богдана Янківа. Читайте також Після серйозних звинувачень: біржа братів Вінклвоссів готується до важливого кроку Юрист виділив декілька основних порушень через які найчастіше дають штрафи: сексуалізований контент;

використання зображень людей без їхнього письмового дозволу;

дискримінація за статтю;

використання чужих брендів (якщо немає дозволу правовласника);

військова лексика;

слова, які напряму асоціюються зі зброєю. Як робити рекламу в Instagram, аби не було штрафів Є декілька важливих правил, що дозволяють зробити "правильну" рекламу, згідно з чинним законодавством: використовуйте власні фото та відео;

використовуйте оригінальні ілюстрації чи ліцензовані фото зі стоку;

беріть у моделей письмовий дозвіл на використання їх фото;

створюйте оригінальний текст, написи мають бути підкріплені фактами;

використовуйте інші бренди через партнерські програми чи застосовуйте власні торгові марки.