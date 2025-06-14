Чтобы не получить штраф: какая реклама в Instagram запрещена сейчас

Многие украинские бизнесы запускают рекламу своего продукта через Instagram. Из-за нарушения рекламного законодательства некоторые из этих компаний уже получили штрафы.

Что нельзя использовать в рекламе в соцсетях

В частности, инспекторы Госпродпотребслужбы проводят регулярные проверки содержания в рекламных публикациях, пишет 24 Канал со ссылкой на адвоката Богдана Янкива.

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Юрист выделил несколько основных нарушений из-за которых чаще всего дают штрафы:

сексуализированный контент;

использование изображений людей без их письменного разрешения;

дискриминация по полу;

использование чужих брендов (если нет разрешения правообладателя);

военная лексика;

слова, которые напрямую ассоциируются с оружием.

Как делать рекламу в Instagram, чтобы не было штрафов

Есть несколько важных правил, позволяющих сделать "правильную" рекламу, согласно действующему законодательству: