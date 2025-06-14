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Финансы Инвестиции и советы Чтобы не получить штраф: какая реклама в Instagram запрещена сейчас
14 июня, 16:34
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Чтобы не получить штраф: какая реклама в Instagram запрещена сейчас

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Украинские бизнесы получают штрафы за нарушение рекламного законодательства.
  • Во избежание штрафов за рекламу рекомендуется использовать собственные или лицензированные материалы, получать письменное разрешение от моделей и применять партнерские программы для использования брендов.

Многие украинские бизнесы запускают рекламу своего продукта через Instagram. Из-за нарушения рекламного законодательства некоторые из этих компаний уже получили штрафы.

Что нельзя использовать в рекламе в соцсетях

В частности, инспекторы Госпродпотребслужбы проводят регулярные проверки содержания в рекламных публикациях, пишет 24 Канал со ссылкой на адвоката Богдана Янкива.

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Юрист выделил несколько основных нарушений из-за которых чаще всего дают штрафы:

  • сексуализированный контент;
  • использование изображений людей без их письменного разрешения;
  • дискриминация по полу;
  • использование чужих брендов (если нет разрешения правообладателя);
  • военная лексика;
  • слова, которые напрямую ассоциируются с оружием.

Как делать рекламу в Instagram, чтобы не было штрафов

Есть несколько важных правил, позволяющих сделать "правильную" рекламу, согласно действующему законодательству:

  • используйте собственные фото и видео;
  • используйте оригинальные иллюстрации или лицензированные фото со стока;
  • берите у моделей письменное разрешение на использование их фото;
  • создавайте оригинальный текст, надписи должны быть подкреплены фактами;
  • используйте другие бренды через партнерские программы или применяйте собственные торговые марки.