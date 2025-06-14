14 июня, 16:34
Чтобы не получить штраф: какая реклама в Instagram запрещена сейчас
Основні тези
- Украинские бизнесы получают штрафы за нарушение рекламного законодательства.
- Во избежание штрафов за рекламу рекомендуется использовать собственные или лицензированные материалы, получать письменное разрешение от моделей и применять партнерские программы для использования брендов.
Многие украинские бизнесы запускают рекламу своего продукта через Instagram. Из-за нарушения рекламного законодательства некоторые из этих компаний уже получили штрафы.
Что нельзя использовать в рекламе в соцсетях
В частности, инспекторы Госпродпотребслужбы проводят регулярные проверки содержания в рекламных публикациях, пишет 24 Канал со ссылкой на адвоката Богдана Янкива.
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Юрист выделил несколько основных нарушений из-за которых чаще всего дают штрафы:
- сексуализированный контент;
- использование изображений людей без их письменного разрешения;
- дискриминация по полу;
- использование чужих брендов (если нет разрешения правообладателя);
- военная лексика;
- слова, которые напрямую ассоциируются с оружием.
Как делать рекламу в Instagram, чтобы не было штрафов
Есть несколько важных правил, позволяющих сделать "правильную" рекламу, согласно действующему законодательству:
- используйте собственные фото и видео;
- используйте оригинальные иллюстрации или лицензированные фото со стока;
- берите у моделей письменное разрешение на использование их фото;
- создавайте оригинальный текст, надписи должны быть подкреплены фактами;
- используйте другие бренды через партнерские программы или применяйте собственные торговые марки.