Більшість населення цього не відчує: у Раді НБУ пояснили ідею щодо обмеження переказів на картку

Нацбанк планує обмежити переказ коштів з картки на картку для фізичних осіб на рівні до 100 тисяч гривень на місяць. Але варто зараз дочекатися конкретного рішення від НБУ.

Про це 24 Каналу розповів економіст та член Ради НБУ Василь Фурман, зауваживши, що з приводу обмеження переказу грошей на картку було вже багато різних дискусій. Вони впливають на рішення Нацбанку, адже там не хочуть обмежувати громадян чи малий бізнес.

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Чому хочуть запровадити обмеження

Як наголосив Фурман, значна частина тіньової економіки зараз використовує карткові платежі. Вони подекуди стали інструментом для ухилення від сплати податків і виведення грошей з України. Зараз наша держава має дефіцит бюджету на рівні 500 мільярдів гривень. Тому важливо виходити з тіні.

За допомогою карток, якщо говорити і про онлайн, і про офлайн платежі, в Україні проходить близько 300 мільярдів гривень щомісячно, 264 мільярди з них – перекази з картки на картку. Тут трапляються небезпечні речі.

Нацбанк каже, що є проблема з дропами. Це фізичні особи, які за якусь плату передають іншим фізичним особам свою картку. Я вже бачив повідомлення, що податкова, зауваживши величезні платежі по деяких картках, донарахувала податки. Там ПДФО, військовий збір. Загалом 19,5%. Коли людина не має постійного місця роботи, а по картці проходять мільйонні платежі. Зрозуміло, що виникають питання,

– сказав Фурман.

Загалом поки рано обговорювати обмеження, які введе НБУ. Краще дочекатися конкретного рішення. За наявною інформацією, обмежень на 30 платежів на місяць не буде. А загалом більш ніж 97% населення України ніяк не відчують цих обмежень.

Також, якщо ви в білу отримуєте зарплату – і банк знає про ваші платежі, то теоретично ви можете звернутися до банку, щоб він не блокував нічого. Але загалом треба дочекатися конкретного рішення від НБУ. Тоді все буде зрозуміло. Також відомо, що ці обмеження не стосуватимуться волонтерів,

– підкреслив Фурман.