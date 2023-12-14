Нам почали створювати проблеми, – Путін про курс рубля та інші валюти

У четвер, 14 грудня, російський президент Володимир Путін проводить чергову "пряму лінію", яка поєднанна із підсумковою пресконференцією року. Зокрема, він прокоментував курс рубля у Росії.

Путін про курс рубля та іноземні валюти

Перш за все, Володимир Путін заявив, що у Росії наразі плаваючий курс, на який впливають різні фактори. При цьому він вважає, що ситуація на фінансовому ринку залишається стабільною, повідомляють російські ЗМІ.

Цікаво Від нерухомості до фінансових ринків: куди інвестують одні з найвисокооплачуваніших фахівців

Крім того, "вічний" очільник Кремля додав, що Росія нібито не відмовлялася від проведення розрахунків в іноземних валютах. За його словами, "їм нібито почали створювати проблеми".

Путін заявив, що Захід "стріляє собі в ногу", скорочуючи можливості долара та євро, як резервних валют. Крім того, він висловив думку, що сильна прив'язка національної валюти до долара США загрожує економічними наслідками для країни. На його думку, "Росія швидше виграє від переходу на розрахунки в національній валюті, оскільки це сприяє підвищенню суверенітету країни".

Також очільник Кремля вважає, що розрахунки у національних валютах, тоді як фінансова система Заходу буде застарівати. Президент Росії також переконаний, що влада виконує свої обов'язки перед громадянами країни.

Більше новин про російський рубль: