Провідні криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції. Сталося це за ініціативи Державного бюро розслідувань.

Раніше працівники ДБР встановили факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих щодо Росії міжнародною спільнотою.

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Так, окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з Росії та Білорусі здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції в обхід санкцій.

Серед іншого це відбувалось

Таким чином здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України. ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які своєю чергою звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи,

– наголосили у ДБР.

Тож, криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона.

Ірландія заморозила російські активи

Раніше влада Ірландії заморозила на суму в понад 1,72 мільярда євро російських активів. Мовиться про фізичні та юридичні активи росіян, котрі потрапили під санкції Євросоюзу через війну Росії на території України.

Речник МЗС Ірландії повідомив, що сума у 1,72 мільярда євро заснована на даних котрі надав Центробанк. Нагадаємо, що на початку квітня в документах Єврокомісії ще йшлося про замороження російських активів в Ірландії на суму в лише 839 мільйонів євро.

ЄС прийняв шість раундів санкцій проти Росії з початку війни в Україні. Останній пакет, який був спрямований проти російської нафти, банків і військових посадових осіб, набув чинності на початку цього місяця.

Європейський Союз вивчає можливість використання активів російських олігархів, які були заморожені через санкції, для фінансування відбудови України. Передбачається, що конфісковане майно буде реалізоване, а кошти спрямовані на відбудову нашої країни.

Євросоюз заморозив активи російських олігархів та пов'язаних з ними компаній у Європі на 12,5 мільярдів євро, повідомив Крістіан Віганд, представник Єврокомісії з питань юстиції, виданню Die Welt. Разом з тим США не повідомляють загальну суму заморожених активів росіян.

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