Термін дії картки закінчився: чи зможете ви розрахуватися нею в магазині

Чи можна розраховуватися карткою після закінчення терміну дії

Загалом банківська картка після завершення строку дії може перестати працювати для платежів. Однак остаточна відповідь залежить від банку, який її випустив, адже фінансова установа може передбачити продовження строку дії картки або запропонувати клієнту перевипуск, повідомляють у Sense Bank.

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Зазвичай на лицьовому боці картки зазначені місяць і рік завершення її дії. Вона чинна до останнього календарного дня вказаного місяця включно. Наприклад, якщо на картці зазначено 10/26, її стандартний строк дії завершується 31 жовтня 2026 року.

В Україні деякі банки під час воєнного стану автоматично продовжували строк дії карток, щоб клієнти могли й надалі користуватися своїми коштами. Проте у 2026 році умови різних банків відрізняються: частина фінансових установ припинила таке продовження.

Наприклад, Sense Bank повідомляє, що з вересня 2025 року автоматично більше не продовжує строк дії карток. ПУМБ оголосив про припинення автоматичного продовження з 1 березня 2026 року. Водночас Ощадбанк повідомив, що для певних карток строк дії автоматично продовжено до 31 грудня 2026 року.

Тому перед оплатою покупок варто перевірити повідомлення у застосунку свого банку або звернутися до служби підтримки. Якщо строк дії картки не продовжено, термінал магазину чи інтернет-магазин може відхилити платіж.

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Що робити, якщо термін дії картки закінчився

Якщо картка більше не працює, найкраще рішення – замовити її перевипуск. У багатьох банках це можна зробити через мобільний застосунок або інтернет-банкінг, не відвідуючи відділення.

Залежно від банку клієнт може оформити нову пластикову картку або створити цифрову. Остання дає змогу оплачувати покупки телефоном, якщо пристрій підтримує відповідну технологію безконтактних платежів, а картку додано до сумісного платіжного сервісу.

Важливо пам'ятати! Завершення строку дії картки саме по собі не означає, що гроші на рахунку зникають. Однак доступні способи користування ними можуть змінитися. Поки клієнт не отримає нову картку, він може перевірити, чи доступні перекази та платежі через застосунок банку.

Також не варто плутати строк дії фізичної картки з існуванням банківського рахунку. Якщо картка прострочена, рахунок може залишатися відкритим, а кошти на ньому – доступними через інші передбачені банком канали.

Отже, не варто розраховувати, що прострочена картка обов'язково працюватиме. Перевірте умови саме свого банку, а за потреби завчасно замовте перевипуск, щоб не залишитися без звичного способу оплати в магазині чи онлайн.

До речі, ми раніше розповідали, що єдиного ліміту на одну операцію для всіх банкоматів в Україні немає. Національний банк України встановлює загальні обмеження на видачу готівки, а конкретні суми за одну операцію та проміжок часу визначають банки з урахуванням власних правил і технічних можливостей пристроїв.