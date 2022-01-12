Операцію, суть якої полягала у пересадці генетично модифікованого серця свині 57-річному чоловікові, провели хірурги з Медичного центру Університету Меріленда. Вони використовували розробки Xvivo Perfusion AB. Це відбулося 7 січня.

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Прорив шведської медтехкомпанії

Під час торгів у Стокгольмі акцій Xvivo Perfusion AB зросли в ціні на 15%. Загалом цінні папери Xvivo Perfusion завершили день зі зростанням на 6,14% – до 268 шведських крон (майже 30 доларів США.), інформує Simply Wall Street.

Я ніколи не думав, що це станеться так швидко. Застосовані технології перевершили всі очікування,

– прокоментував цю ситуацію виконавчий директор Xvivo Даг Андерссон.

Трансплантацію від людини до людини уже проводили. Це відбувалося у форматі клінічного випробування з використанням методу Xvivo. Продукт отримав схвалення від американських регуляторів. Гендиректор шведської компанії додав наступне: "Ми не можемо дочекатися комерціалізації цієї технології".

Прорив Xvivo Perfusion / Інфографіка Bloomberg

У вівторок, 11 січня, акції Xvivo продемонстрували найкращий результат у шведському фондовому індексі. Ринкова капіталізація компанії виросла до 926 мільйонів доларів. Актуальні дані щодо позицій компанії на ринку: