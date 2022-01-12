Операцію, суть якої полягала у пересадці генетично модифікованого серця свині 57-річному чоловікові, провели хірурги з Медичного центру Університету Меріленда. Вони використовували розробки Xvivo Perfusion AB. Це відбулося 7 січня.
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Прорив шведської медтехкомпанії
Під час торгів у Стокгольмі акцій Xvivo Perfusion AB зросли в ціні на 15%. Загалом цінні папери Xvivo Perfusion завершили день зі зростанням на 6,14% – до 268 шведських крон (майже 30 доларів США.), інформує Simply Wall Street.
Я ніколи не думав, що це станеться так швидко. Застосовані технології перевершили всі очікування,
– прокоментував цю ситуацію виконавчий директор Xvivo Даг Андерссон.
Трансплантацію від людини до людини уже проводили. Це відбувалося у форматі клінічного випробування з використанням методу Xvivo. Продукт отримав схвалення від американських регуляторів. Гендиректор шведської компанії додав наступне: "Ми не можемо дочекатися комерціалізації цієї технології".
Прорив Xvivo Perfusion / Інфографіка Bloomberg
У вівторок, 11 січня, акції Xvivo продемонстрували найкращий результат у шведському фондовому індексі. Ринкова капіталізація компанії виросла до 926 мільйонів доларів. Актуальні дані щодо позицій компанії на ринку:
- На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Xvivo Perfusion коливається на рівні 265,5 крон або майже 30 доларів за штуку.
- Ринкова капіталізація компанії становить 867,8 мільйона доларів або 7,8 мільярда крон, повідомляє Yahoo!Finance.