Промах Бернара Арно: через яку компанію французький мільярдер втратив сотні мільйонів

Найбагатший бізнесмен Франції Бернар Арно, який займає 3 сходинку у рейтингу Forbes, нарешті позбувся акцій компанії Carrefour. Таким чином, він розірвав відносини з корпорацією, в яку почав інвестувати у 2007 році. І, як показ час, це був не надто вдалий вибір.

Холдингова компанія Financière Agache, яка належить Бернару Арно, 30 серпня продала 5,5% акцій багатонаціональної корпорації Carrefour зі штаб-квартирою у французькому місті Массі за 19 доларів за кожну. Від продажу цих активів Арно заробив приблизно 850 мільйонів доларів до вирахування податків.

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Як розвивалася ситуація

У березні 2007 року материнська компанія Agache – Groupe Arnault – придбала 9,8% акцій у партнерстві з інвестиційними компаніями Colony Capital та Axon Capital. Тоді ціна активів коливалася в діапазоні від 4,3 до 5 мільярдів доларів. Партнери Groupe Arnault продали цінні папери Carrefour ще у січні 2017 року. Після цього у Financière Agache залишилися 8,7% акцій, вартістю майже 1,6 мільярда доларів. Бернар Арно протягом багатьох років купував нові акції Carrefour. Мільярдер вирішив отримувати дивіденди від компанії Carrefour в акціях замість готівки.

З березня 2007 року по січень 2017 року активи французької компанії Carrefour впали в ціні майже на 60%. Ця тенденція продовжилася і протягом наступних років. За цей час акції подешевшали ще на 26%, оскільки на фоні посилення конкуренції на французькому ринку у компанії змінилися кілька генеральних директорів. У 2019 році Бернар Арно вирішив покинути правління Carrefour і передав ці обов'язки своєму синові Олександру.

Бернар Арно продав акції компанії Carrefour / Фото Getty Images

У вересні 2020 року третій найбагатший бізнесмен світу почав продавати цінні папери Carrefour. Тоді він продав 25 мільйонів активів майже за 410 мільйонів доларів, зменшивши свою частку до 5,5%. Продаж акцій французького ритейлера – це рідкісний інвестиційний промах Бернара Арно, чий капітал з 2012 року зріс більше, ніж у 6 разів. Forbes оцінює його капітал у 183,6 мільярда доларів. Мільярдер навіть кілька тижнів був лідером рейтингу найзаможніших людей світу, коли його статки зросли до 201 мільярда доларів у серпні 2021 року.