Промах Бернара Арно: из-за какой компании французский миллиардер потерял сотни миллионов

Самый богатый бизнесмен Франции Бернар Арно, занимает 3 место в рейтинге Forbes, наконец избавился от акций компании Carrefour. Таким образом, он разорвал отношения с корпорацией, в которую начал инвестировать в 2007 году. И, как показало время, это был не слишком удачный выбор.

Холдинговая компания Financière Agache, которая принадлежит Бернару Арно, 30 августа продала 5,5% акций многонациональной корпорации Carrefour со штаб-квартирой во французском городе Масси по 19 долларов за каждую. От продажи этих активов Арно заработал примерно 850 миллионов долларов до вычета налогов.

Примечательно Противостояние Пекина и китайских миллиардеров: как этот конфликт повлияет на финансовые рынки

Как развивалась ситуация

В марте 2007 года материнская компания Agache – Groupe Arnault – приобрела 9,8% акций в партнерстве с инвестиционными компаниями Colony Capital и Axon Capital. Тогда цена активов колебалась в диапазоне от 4,3 до 5 миллиардов долларов. Партнеры Groupe Arnault продали ценные бумаги Carrefour еще в январе 2017 года. После этого в Financière Agache остались 8,7% акций, стоимостью почти 1,6 миллиарда долларов. Бернар Арно течение многих лет покупал новые акции Carrefour. Миллиардер решил получать дивиденды от компании Carrefour в акциях вместо наличных денег.

С марта 2007 года по январь 2017 года активы французской компании Carrefour упали в цене почти на 60%. Эта тенденция продолжилась и в последующие годы. За это время акции подешевели еще на 26%, поскольку на фоне усиления конкуренции на французском рынке в компании сменились несколько генеральных директоров. В 2019 году Бернар Арно решил покинуть правления Carrefour и передал эти обязанности своему сыну Александру.

Бернар Арно продал акции компании Carrefour / Фото Getty Images

В сентябре 2020 года третий самый богатый бизнесмен мира начал продавать ценные бумаги Carrefour. Тогда он продал 25 миллионов активов почти за 410 миллионов долларов, уменьшив свою долю до 5,5%. Продажа акций французского ритейлера – это редкий инвестиционный промах Бернара Арно, чьё состояние с 2012 года вырос более чем в 6 раз. Forbes оценивает его состояние в 183,6 миллиарда долларов. Миллиардер даже несколько недель был лидером рейтинга самых богатых людей мира, когда его состояние выросло до 201 миллиарда долларов в августе 2021 года.