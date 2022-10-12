Мільярдер з США попереджає про "ідеальний шторм" для економіки та назвав головного винуватця

Інвестор та мільярдер Рей Даліо заявив, що зараз формується "ідеальний шторм", який може підсилити проблеми в економічному секторі. Він вважає, що неабияку роль у цьому процесі відіграє центробанк.

Засновник компанії з управляння інвестиціями Bridgewater Associates заявив, що під час пандемії коронавірусу американський уряд та Федеральний резерв створили своїми діями бульбашку завдяки програмам з економічними стимулами, а тепер намагаються тиснути на гальма.

Варте уваги Від нафти залежать усі: чого чекати від цін після рішень ЄС та ОПЕК+

Мільярдер з США попередив про "ідеальний шторм"

Крім того, Рей Даліо вважає, що внутрішня напруга серед населення США, яка викликана "непримиренними розбіжностями" та великим розривом у багатстві в поєднанні з міжнародними конфліктами, сприяє створенню ідеальної бурі.

Президент США Джозеф Байден заявив, що бачить підстав для початку рецесію у найближчому майбутньому, але й не виключає такого сценарію. Він додав, що у разі втілення в життя цього варіанту, то економічний спад буде незначним.

Щодо ситуації з інфляцією у США, яка не лише цього року досягла рекордної позначки за понад 40 років й досі залишається досить серйозним викликом для першої економіки світу, то Даліо вважає, що Федеральний резерв продовжить підвищувати ставки.

І, звичайно, буде реальний біль,

– додав мільярдер.

Рей Даліо також вважає, що ставки вищи 4,5% може призвести до початку економічного спаду. Він додав, що наразі не розуміє, чи це показник на рівні 4,5%, чи економіка просто не зможе прийняти процентну ставку набагато вище, ніж ця, перш ніж зробить поворот до негативної динаміки.

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, видання Forbes оцінює капітал бізнесмена у 19,1 мільярда доларів. Тоді як версією Bloomberg, він володіє статками у розмірі 16,2 мільярда доларів.