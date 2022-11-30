Ілон Маск закликає центробанк США негайно змінити свою політику й попередив про серйозну загрозу

Американський мільярдер та підприємець Ілон Маск звернувся до центрального банку США із серйозним закликом. Головна причина – побоювання щодо рецесії та її наслідків.

На думку найзаможнішої людини у світі за капіталом у розмірі 189,8 мільярда доларів, за оцінкою Forbes, початок рецесії – це питання часу. Водночас Ілон Маск переживає, що спроби Федерального резерву вгамувати інфляцію можуть лише погіршити ситуацію.

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Ілон Маск звернувся до центрального банку США

Тож мільярдер звернувся до Федерального резерву із закликом негайно зменшити базову ставку, оскільки в іншому випадку є ризик посилення ймовірності серйозної рецесії.

Нагадаємо, за результати засідання центробанку у листопаді цей показник становить 3,75 – 4% у річному розрахунку, а це максимальний рівень з 2008 року. На сьогодні монетарна політика у США є однією з найагресивніших у світі.

У жовтні 2022 року інфляція у першій економіці світі становила 7,7% у річному розрахунку, згідно з даними Бюро статисти праці. Рекордна інфляція у США досягала позначки вище 9%. Це сталося вперше за понад 40 років.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

Це не вперше Ілон Маск попереджає про наближення економічного спаду. Наприкінці жовтня мільярдер заявив, що глобальна рецесія може тривати до весни 2024 року. Проте він наголосив, що це лише здогадка. Водночас його слова прозвучали на фоні низки попереджень щодо економіки від інших бізнесменів. Серед них були:

Засновник Amazon та мільярдер Джефф Безос;

Очільник банку JPMorgan Джеймі Дімон;

Джеймі Дімон; Гендиректор Goldman Sachs Девід Соломон.

Водночас на днях представники Федерального резерву заявив, що вони очікують послаблення темпів підняття ставки. До цього центробанк чотири рази поспіль ухвалював рішення про збільшення цього показника на 0,75 пункту.