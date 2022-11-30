Илон Маск призывает центробанк США немедленно изменить свою политику и предупредил о серьезной угрозе
Источник:CNBC
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск обратился к центральному банку США с серьезным призывом. Главная причина – опасения относительно рецессии и ее последствий.
По мнению самого богатого человека в мире с капиталом в размере 189,8 миллиарда долларов, по оценке Forbes, начало рецессии – это вопрос времени. В то же время Илон Маск переживает, что попытки Федерального резерва унять инфляцию могут лишь усугубить ситуацию.
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Илон Маск обратился в центральный банк США
Поэтому миллиардер обратился к Федеральному резерву с призывом немедленно уменьшить базовую ставку, поскольку в противном случае есть риск усиления вероятности серьезной рецессии.
Напомним, за результаты заседания центробанка в ноябре этот показатель составляет 3,75 – 4% в годовом расчете, а это максимальный уровень с 2008 года. На сегодня монетарная политика в США является одной из самых агрессивных в мире.
В октябре 2022 года инфляция в первой экономике в мире составляла 7,7% в годовом расчете, согласно данным Бюро статистики труда. Рекордная инфляция в США достигала отметки выше 9%. Это произошло впервые за более чем 40 лет.
Что такое рецессияЭто фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.
Это не первый раз, когда Илон Маск предупреждает о приближении экономического спада. В конце октября миллиардер заявил, что глобальная рецессия может продолжаться до весны 2024 года. Однако он подчеркнул, что это только догадка. В то же время, его слова прозвучали на фоне ряда предупреждений относительно экономики от других бизнесменов. Среди них были:
- Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос;
- Руководитель банка JPMorgan Джеймс Даймон;
- Гендиректор Goldman Sachs Дэвид Соломон.
В то же время, на днях представители Федерального резерва заявили, что они ожидают ослабления темпов поднятия ставки. До этого центробанк четырежды подряд принимал решение об увеличении этого показателя на 0,75 пункта.