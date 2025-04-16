Серйозні зміни на ринку нафти: що прогнозують на 2025 рік у США

У 2025 році на ринку нафти можуть зафіксувати серйозні зміни. Про це йдеться у новому прогнозі від Міжнародного енергетичного агентства США.

Прогноз для нафти

Світовий попит на нафту буде зростати, але повільно. Це прогноз від Міжнародного енергетичного агентства США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу Важливий дорогоцінний метал встановив новий історичний рекорд

Ба більше, експерти у США вважають, що у 2025 році попит на нафту буде зростати найповільнішими темпами за 5 років. Крім того, вони прогнозують зменшення обсягів видобування нафти у США. На ринок нафти тисне митна політика президента США Дональда Трампа. Йдеться про тарифи на майже всі товари, які імпортують США, а також мита у відповідь на дії Вашингтона.

До теми! На ринок та ціни на нафту також впливає рішення ОПЕК+ збільшити пропозицію на ринку. Загалом тарифи Трампа та ОПЕК+ спровокували різкий обвал цін на нафту в квітні, зменшивши прибуток для виробників нафти.

Міжнародне енергетичне агентство США очікує, що світовий попит на нафту в 2025 році зросте на 730 тисяч барелів на добу. Це різкий спад, порівняно з попереднім прогнозом, в якому очікували, що попит на чорне золото складе 1,03 мільйона барелів на добу. В ОПЕК також прогнозують зменшення світового попиту на нафту. Прогноз нафтового картелю більш оптимістичний.