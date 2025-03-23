Один із ключових банків переглянув прогноз цін на нафту: чого очікувати в найближчі роки

Один з топових банків США оприлюднив новий прогноз для цін на нафту. Експерти поділилися своїми думками щодо того, скільки буде коштувати нафта в найближчі роки.

Прогноз цін на нафту на 2025 рік

Аналітики одного із найбільших інвестиційних банків США та світу – Goldman Sachs – переглянув прогноз для цін на нафту. Йдеться про еталонні бренди нафти Brent та WTI. Вони очікують на просідання цін на нафту до кінця року, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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Експерти вважають, що до грудня 2025 року ціна нафти Brent буде коливатися на рівні 71 долара за бареля. У попередньому прогнозі Goldman Sachs вказували ціну на 5 доларів вищу. Водночас очікують, що до кінця року вартість американської нафти досягне 67 доларів за барель.

Ба більше, інвестиційний банк переглянув свій прогноз щодо цін на нафту на 2026 рік. Експерти очікують, у наступному році ціна нафти Brent впаде до 68 доларів за барель. У попередньому прогнозі банку вказували ціну на рівні 73 доларів за барелі. Ціна нафти WTI знизиться до 64 доларів за барель з 68 доларів за барель.

Серед причин, які спровокували перегляд прогнозів для цін на нафту, відомі такі:

Сповільнення перспектив зростання попиту на нафту;

Збільшення обсягів видобування нафти країнами ОПЕК+.

Нагадаємо, що тиждень з 17 по 21 березня еталонні бренди нафти завершили із найбільшим зростанням з початку року. Ціна нафти Brent у п'ятницю коливалася на рівні 72,16 долара за барель, а сировина West Texas Intermediate подорожчала – на рівні 68,28 долара за барель.