Вартість нафти може обвалитися втричі: що загрожує ринку

Останні пів року нафта невпинно зростає в ціні, б'ючи рекорди. Але невдовзі ціни можуть обвалитися до третини від теперішньої вартості.

Якою буде ціна нафти

Відповідний прогноз зробили в Citigroup. Аналітики вважають, що до кінця поточного року ціна за барель нафти може опуститися до 65 доларів, а до кінця 2023 року – до 45 доларів за барель.

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Прогноз ґрунтується на відсутності будь-якого втручання з боку країн-членів ОПЕК+ і скороченні інвестицій у галузь нафти, йдеться у звіті аналітиків.

Чому нафта подешевшає

До кінця року ціна може опуститися майже вдвічі через глобальну рецесію, яка насувається. Citi порівнює поточний енергетичний ринок із кризами 1970-х років. Попри це економісти банку не очікують, що США зазнають рецесію.

Щодо нафти, історичні дані свідчать про те, що попит на нафту стає негативним лише під час найгірших глобальних рецесій. Але ціни на нафту падають під час усіх рецесій приблизно до граничних витрат,

– йдеться у звіті.

Скільки коштує нафта 5 липня

З відкриття ринку 5 липня серпневі ф'ючерси на нафту вже опустилися в ціні на 3,78% і станом на 17:40 коштує 107,41 долара за барель Brent, за даними Yahoo!Finance.

Серпневі ф'ючерси на нафта марки WTI впали ще більше – на 4,74% до 103,29 долара за барель.

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