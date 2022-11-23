Економісти на 78% впевнені, що в Єврозоні почнеться рецесія та вказали терміни, – Reuters

З початку року багато говорили про ймовірність початку нової економічної кризи у світі. Станом на листопад економісти вказали на вкрай високі шанси щодо початку розвитку саме цього сценарію у країнах Єврозони.

В новому опитування економісти оцінюють можливість початку рецесію у Єврозоні протягом року на рівні 78%. Водночас очікують, що падіння ВВП може скласти 0,4% у цьому та наступному кварталах.

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Економісти прогнозують початок рецесії у Єврозоні

Згідно з останніми даними, Індекс менеджерів із закупівель у листопаді виріс до 47,8. У попередньому місяці цей показник дорівнював 47,3. Важливо згадати, що уже 5 місяців поспіль Індекс знаходиться нижче 50, що свідчить про сповільнення економічної активності.

За словами головного бізнес-економіста S&P Global Market Intelligence, подальший спад темпів ділової активності у листопаді підвищує шанси початку рецесії у країнах Єврозони.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, у рамках якої фіксують загальне зниження економічної активності. У загальній практиці рецесія стається в умовах скорочення витрат. Підстави для цього можуть бути різними: криза, шок на ринках, пандемія та крах економічних бульбашок.

Проте є й позитивні новини. Дані про динаміку Індексу менеджерів із закупівель у листопаді свідчать про покращення ситуації порівняно з попереднім місяцем. На фоні цього також очікують, що рецесія може бути менш серйозною, ніж прогнозували до цього. З іншої сторони споживачі скорочують свої витрати через кризу вартості життя