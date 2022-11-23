Экономисты на 78% уверены, что в Еврозоне начнется рецессия и указали сроки, – Reuters

С начала года многие говорили о вероятности начала нового экономического кризиса в мире. По состоянию на ноябрь экономисты указали на очень высокие шансы для начала развития именно этого сценария в странах Еврозоны.

В новом опросе экономисты оценивают возможность начала рецессии в Еврозоне в течение года на уровне 78%. В то же время, ожидают, что падение ВВП может составить 0,4% в этом и следующем кварталах.

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Экономисты прогнозируют начало рецессии в Еврозоне

Согласно последним данным, индекс менеджеров по закупкам в ноябре вырос до 47,8. В предыдущем месяце этот показатель равнялся 47,3. Важно упомянуть, что уже 5 месяцев подряд Индекс находится ниже 50%, что свидетельствует о замедлении экономической активности.

По словам главного бизнес-экономиста S&P Global Market Intelligence, дальнейшее падение темпов деловой активности в ноябре повышает шансы начала рецессии в странах Еврозоны.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, в рамках которой фиксируют всеобщее понижение экономической активности. В общей практике рецессия происходит в условиях сокращения издержек. Основания для этого могут быть разными: кризис, шок на рынках, пандемия и крах экономических пузырей.

Однако есть и положительные новости. Данные о динамике Индекса менеджеров по закупкам в ноябре свидетельствуют об улучшении ситуации по сравнению с предыдущим месяцем. На этом фоне также ожидают, что рецессия может быть менее серьезной, чем прогнозировали до этого. С другой стороны потребители сокращают свои расходы из-за кризиса стоимости жизни