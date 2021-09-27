Чи буде падати гривня: прогноз курсу долара на тиждень

Минулого тижня ситуація на валютному ринку в Україні була досить динамічною. Що впливало на курс та, чого чекати в останній тиждень вересня, з 27 вересня по 1 жовтня, розповіли фінансові аналітики.

У понеділок, 27 вересня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 26,64 гривні. Загалом попередній тиждень на ринку був дуже нервовим. У першій половині тижня гривня динамічно зміцнювалася, а у другій – почалося швидке зростання котирувань. Інколи протягом дня різниця між граничними показниками курсу на міжбанку становила 15 копійок, а торги загалом проходили на тлі дуже високої волатильності.

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Головні причини змін на валютному ринку

На думку Анни Волуйчак, директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, на коливання курсу суттєво впливав психологічний фактор, адже абсолютна більшість ринку була налаштована на зростання котирувань. Головна причина – початок періоду виплат бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Зокрема, протягом двох останніх днів минулого тижня експортери отримали від Держказначейства 8,8 мільярда гривень. Якщо враховувати суми, які були перераховані раніше, то цілком ймовірно, це майже всі кошти, які мають бути сплачені у вересні.

Ринок наприкінці вересня поводився досить хаотично та волатильно, чого давно не спостерігалося,

– підмітив провідний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку Антон Курінний.

Продаж валюти експортерами теж чинив тиск на долар. Особливо помітною була пропозиція іноземної валюти від агровиробників, хоча вони й не були єдиними, хто вийшов на ринок. Під час торгів зафіксували дисонанс попиту та пропозиції. Частково це сталося тому, що імпортери були менш активними на фоні погіршення епідеміологічної ситуації.

Прогноз курсу долара до 1 жовтня / Фото Getty Images

Які фактори впливатимуть на курс цього тижня

На останній тиждень вересня експерти прогнозують подорожчання долара та значну волатильність на ринку. Найімовірніше, у перші дні тижня курс залишатиметься стабільним, можливе навіть незначне зміцнення гривні, проте ближче до п'ятниці котирування підуть вгору. Головною подією цього тижня стане велике погашення старих випусків облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), яка запланована на 29 вересня.

У цю середу Міністерство фінансів має сплатити інвесторам більше ніж 13 мільярдів гривень. Частина з цих коштів потрапить на валютний ринок у вигляді попиту та буде чинити тиск на гривню у другій половині тижня. Водночас пропозиція буде стриманою зважаючи на великі виплати експортерам,

– розповіла Анна Волуйчак з Юнекс Банку.

Прогноз курсу долара до 1 жовтня / Фото Unsplash

За минулі сім днів обсяги вкладень нерезидентів в ОВДП виросли нагривень. Навряд чи ці показники змінять загальний тренд, проте Мінфіну вдалося суттєво підвищити дохідність облігацій за останній два аукціони ОВДП. У найближчі тижні важливе значення матиме реакція іноземних інвесторів.

Згідно з прогнозом Антона Курінного з ОТП Банку, на цьому тижні курс долара може вирости до 26,75 гривні, і далі зупинитися на рівнях 26,60 – 26,80 гривні за долар. На українську валюту чинитимуть тиск наступні фактори:

виплата ПДВ,

велике погашення за ОВДП,

податки в кінці місяця.

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Він також зазначив, що на початку жовтня очікується певне зростання долара. Проте ближче до середини місяця ситуація повинна знову стабілізуватися, що призведе до незначного зміцнення гривні. Цілком можливо, що курс повернеться до коридору 26,50 – 26,60 гривні за долар, якщо НБУ продовжить більш нейтрально виходити на ринок.

Яким буде курс долара до 1 жовтня: