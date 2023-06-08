Триватиме приблизно 7 років, – мільярдер попередив про нову кризу у США

Американський інвестор та мільярдер Рей Даліо прогнозує початок нової кризи у США. Він заявив, що попереду найгірший період для економіки.

Рей Даліо має на увазі боргову кризу. За його словами, у США все починається.

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Даліо попереджає про нову кризу

Американський мільярдер заявив, що основа для боргової кризи – це розрив між попитом та пропозицією. Тобто держава випускає занадто багато боргів, а покупців не вистачає. Даліо прогнозує, що цикл боргової кризи буде тривати приблизно 7 років.

Інвестор також додав, що інфляція у США все ще залишається на високому рівні паралельно із підвищенням базової ставки. Зокрема, ринок валют очікує на наступне рішення центрального банку США щодо монетарної політики.

За даними Forbes , капітал американського інвестора та найбільшого хедж-фонду в США Bridgewater Associates становитьдоларів.

На думку Даліо, Федеральний резерв не буде підвищувати ставку суттєво вище поточного рівня. У наступні роки цей індикатор не буде зростати. Проте мільярдер переконаний, що економічна ситуація у США буде погіршуватися, що створює умови для політичної нестабільності в країні.

На жаль, США – це не єдина країна, яка стикається з економічними викликами. Для прикладу, за результатами першого кварталу 2023 року країни Єврозони увійшли до технічної рецесії.