Рецесія у США почнеться наприкінці 2023 року, – прогноз банку Wells Fargo

24 квітня 2023, 12:19
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Джерело:

Seeking Alpha

Аналітики банку Wells Fargo оприлюднили новий прогноз щодо перспектив першої економіки світу – США. Чого варто чекати, згідно з останньою оцінкою, – читайте далі.

Експерти з Wells Fargo вважають, що висока інфляція та агресивна монетарна політика Федерального резерву залишаться потужними викликами для американської економіки.

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Новий прогноз для економіки США

Експерти з банку вважають, що на тлі цього економіка США може увійти у фазу рецесії уже наприкінці 2023 року. Водночас вони очікують, що центральний банк США не припинить підвищувати базову ставку. Мовляв, для зміни політики регулятор має бути впевнений, що інфляція в країні на шляху до досягнення цільового рівня – 2%.

Додають, що Федеральний резерв може відмовитися від підвищення ставки не раніше 2024 року. Згідно з прогнозом аналітиків Wells Fargo, на двох наступних засіданнях центрального банку США, які заплановані на травень та червень, ухвалять рішення про підвищення ставки на 0,25%.

Що таке рецесія

Це фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Ще одна ознака рецесії – загальне зниження витрат.

Банкіри також вважають, що наступного року Федеральний резерв почне різко зменшувати ставку. Додамо більше конкретних цифр про ситуацію з інфляцією та базовою ставкою у США:

  • Станом на березень 2023 року, інфляція у першій економіці світу зупинилася на рівні 4,98%, за даними YCharts
  • Нагадаємо, що у червні 2022 року інфляція у США досягла максимального рівні за понад 40 років9,1%;
  • Федеральний резерв на останньому засіданні підвищив ставку до 4,75% – 5%, за даними Forbes.
Автор: Віта Свірневська