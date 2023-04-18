Це запускає спіраль, – глава НБУ назвав умову, яка спровокує фінансовий крах Росії та Путіна

Глава Національного банку України Андрій Пишний прокоментував фінансову ситуацію у Росії, а також висловив припущення про те, що чекає на агресора.

Очільник НБУ заявив, що вже у другій половині 2023 року у Росії будуть вимушені почати друкувати гроші. Головна мета – перекрити дефіцит бюджету.

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Глава НБУ про майбутнє Росії

Андрій Пишний додав, що останні санкції, які запровадили проти Росії, є дуже потужними. Йдеться як про десятий пакет санкцій Євросоюзу, так і про нові обмеження від США. Найімовірніше, у наступному півріччі центральний банк Росії запустить станок.

До теми! США запровадили санкції проти банку в Угорщині, який називають "клубом шпигунів". Західні чиновники також остерігаються, що ця установа може бути у центрі нелегальних фінансових операцій, а також сприяти діяльності російської розвідки на Заході.

Зокрема, український банкір виділив у 10 пакеті санкцій ЄС норму про запровадження звітності, яка відіграє вкрай важливу роль. Річ у тому, що завдяки цьому обмеженню стане відомо більше про активи Росії або російських олігархів. Тобто, які з них іммобілізовані, заблоковані чи можуть бути використані для формування фонду репарацій для України.

Пишний наголосив, що завдяки нормі про звітність вже найближчим часом вдасться оперувати конкретними цифрами, а також розуміти, яким чином ці кошти можна буде використати для Фонду відновлення та відбудови України.

За словами глави НБУ, це запускає спіраль, яка приведе до фінансового та економічного краху Росії. Тоді як на політичний режим Володимира Путіна чекає банкрутство. Пишний також нагадав, що у західних юрисдикціях заблокували від 300 до 350 мільярдів доларів активів Банку Росії.