Техгігант з Південної Кореї зафіксує спад прибутків за квартал на 92%, – Reuters

Потужна корпорація з Південної Кореї, найімовірніше, зафіксує вкрай серйозне зниження прибутків у першому кварталі 2023 року. Усе через надлишок чипів на ринку. Проте це не єдина причина.

Загалом за підсумками першого кварталу 2023 року Samsung Electronics може зафіксувати найгірший результат за 14 років. Прогнозують спад прибутку на 92%.

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Похмурий прогноз для Samsung Electronics

Очікують, що компанія з Південної Кореї повідомить про попередні результати за перший квартал вже цієї п'ятниці. Більше детальний звіт Samsung Electronics планує оприлюднити пізніше цього ж місяця. Наразі аналітики роблять такі заяви:

Проєкт із запуску нового флагманського смартфона компанії підтримав прибутки підрозділу мобільного зв'язку;

Водночас відділ із виробництва мікросхем швидше за все заявить про серйозні квартальні збитки. Йдеться про суму у розмірі 2,3 мільярда доларів. Головна причина – знецінення мікросхеми пам'яті та відповідних запасів.

За оцінкою Refinitiv SmartEstimate, операційний прибуток технологічного гіганта за квартал впав до 1,08 трильйона корейських вон. До аналізу були залучені 27 аналітиків. Відтак, це другий найгірший результат компанії після 2009 року. Тоді прибутки Samsung Electronics за перший квартал склали 590 мільярдів корейських вон. Минулого року операційний прибуток компанії з Південної Кореї оцінили у 14,12 мільярда корейських вон.

Попит та інвестиції

У сучасних реаліях попит серед споживачів на чипи зменшується, оскільки вони утримуються від придбання нових партій товару, а також надають перевагу використанню власних запасів. Серед таких клієнтів й оператори обробки даних, й виробники смартфонів та персональних комп'ютерів. Річ у тому, що висока інфляція, яка є глобальним викликом, негативно впливає на динаміку попиту на технічні пристрої.

Крім того, покупці мікросхем мають консервативні погляди щодо інвестицій. Тут важливу роль відіграє фактор підвищення базових ставок. Наразі у Samsung вирішили не змінювати власних інвестиційних планів. На думку фахівців, компанія має на меті використати зменшення обсягів виробництва чипів на свою користь.

Техгігант бачить у цьому можливість збільшити власну частку на ринку, аби використати потенційне відновлення попиту. Очікують, що спад виробництва у секторі може тривати до другої половини 2023 року. Додамо, конкуренти Samsung уже ухвалили рішення про скорочення інвестиційних планів. Для прикладу, Micron Technology і SK Hynix.