Трамп провокує здорожчання долара, хоча його план зовсім інший, – Financial Times

Аналітики у США поділилися прогнозами для долара після інавгурації Дональда Трампа. Цей захід запланований на 20 січня 2024 року.

Що буде з доларом США після інавгурації Дональда Трампа

Аналітики вважають, що долар США й надалі буде зростати в ціні. Вони вважають, що ймовірний навіть сценарій паритету з євро (курс 1:1). Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Цікаво, що Дональд Трамп неодноразово заявляв, що виступає за слабший долар. На думку політика, сильний долар на ринку надмірно тисне на американську економіку. Крім того, він додав, що сильний долар стає серйозним тягарем для американських компаній, які експортують свою продукцію за кордон.

Експерти та інвестори, який опитала газета Financial Times, вважають, що Трампу не вдасться знизити курс долара. Серед них Goldman Sachs, Morgan Stanley і UBS. Мовляв, його політика може спровокувати новий сплеск інфляції та утримання процентних ставок на високому рівні.

Завдяки цьому американська валюта може стати ще привабливішою опцією іноземного капіталу і лише посилить його курс.

Нагадаємо, що з жовтня 2024 року курс долара зріс на понад 6%. Ба більше, валюта зафіксувала найкращий квартальний результат з 2022 року. Річ у тому, що ринок робив ставку на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах та його політику.