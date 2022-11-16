Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 5 мільярдів та підняв ставки

16 листопада 2022 , 13:29
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Джерело:

Національний банк України

На останньому аукціоні з продажу облігацій Міністерство фінансів спромоглось залучити понад 5 мільярдів гривень. Максимальну ставку підняли до 19%.

Аукціон з продажу ОВДП

Міністерство фінансів на аукціоні 15 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 5,02 мільярдів гривень. Ставка за гривневими 1,5-річними паперами зросла з 18,5% до 19%. 

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Також міністерство розмістило валютні шестимісячні облігації на 7,89 мільйона гривень під 4,25% річних. Нагадаємо, що з 3 жовтня в українців з'явилась можливість купувати облігації у застосунку Дія. 

Що таке ОВДП

ОВДП – цінні папери, які випускає держава. Так вона позичає гроші в громадян. За допомогою продажу облігацій покривають дефіцит у бюджеті. Військові облігації відрізняються від звичайних тим, що кошти від них ідуть на потреби у військовій галузі.

Які ще ОВДП у гривні розміщував Мінфін

  • 6-місяні ОВДП внаслідок яких міністерство залучило до бюджету 1,15 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 14% річних, порівняно із 13,5% минулого тижня.
  • Річні цінні папери надійшло 307,11 мільйона гривень, ставка за ними залишилась незмінною – 14% річних.
  • Облігацій з терміном обігу 1,5 року надійшло 3,27 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 19% річних, порівняно із 18,5% тижнем раніше.
Зверніть увагу!  Кабмін погодив АРМА придбання ОВДП ще на 301,6 мільйона гривень з арештованих коштів. 
Автор: Дар'я Вереньова