Найбільший пенсійний фонд Європи позбувся усіх акцій Tesla: усе через Ілона Маска

Один із топових пенсійних фондів в Європі, який функціонує в Нідерландах, продав усі акції компанії Tesla. У фонді чітко пояснили причину такого рішення.

Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі акції Tesla

Найбільший пенсійний фонд в Європі – Stichting Pensioenfonds ABP – продав акції компанії Tesla. Йдеться про всі цінні папери виробника електрокарів, які були в інвестиційному портфелі фонду. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

Варте уваги Ілон Маск з початку року втратив мільярди доларів

Пенсійний фонд володів акціями Tesla, які оцінювали в 571 мільйон євро (585 мільйонів доларів). Рішення продати акції компанії частково пов'язане із незгодою фонду із рекордними виплатами, який прагне отримали Ілон Маск від компанії.

Вперше про це рішення пенсійноного фонду повідомила нідерландська газета Het Financieele Dagblad, яка також назвала погані умови праці в компанії серед причин виходу ABP з Tesla.

Нагадаємо, що у грудні суддя штату Делавер вдруге скасував рекордний пакет виплат для Ілона Маска від компанії Tesla. До цього акціонери компанії підтримали ініціативу щодо виплати опціонів мільярдеру, який на сьогодні є найбагатшою людиною у світі з капіталом у розмірі 426 мільярдів доларів, за даними Bloomberg. Якщо бізнесмен все-таки зможе отримати цінні папери, то його частка в Tesla зросте з трохи менш як 13% до 20%.

Що таке опціони Це похідний фінансовий інстумент, який засвідчує право придбати або право продати у майбутньому певний базовий актив на умовах визначених на час укладення такого опціону. Для прикладу, йдеться про цінні папери, товари, валюту.

На початку процесу пакет опціонів для Маска оцінювали в 2,6 мільярда доларів, а на момент скасування суддею його ціна зросла до 56 мільярдів доларів. У червні нідерландський пенсійний фонд проголосував проти пакету опціонів для Маска, назвавши його "суперечливим і надзвичайно високим".