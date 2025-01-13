Крупнейший пенсионный фонд Европы лишился всех акций Tesla: все из-за Илона Маска

Один из топовых пенсионных фондов в Европе, который функционирует в Нидерландах, продал все акции компании Tesla. В фонде четко объяснили причину такого решения.

Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все акции Tesla

Крупнейший пенсионный фонд в Европе – Stichting Pensioenfonds ABP – продал акции компании Tesla. Речь идет обо всех ценных бумагах производителя электрокаров, которые были в инвестиционном портфеле фонда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

Стоит внимания Илон Маск с начала года потерял миллиарды долларов

Пенсионный фонд владел акциями Tesla, которые оценивали в 571 миллион евро (585 миллионов долларов). Решение продать акции компании частично связано с несогласием фонда с рекордными выплатами, который стремится получить Илон Маск от компании.

Впервые об это решение пенсионного фонда сообщила нидерландская газета Het Financieele Dagblad, которая также назвала плохие условия труда в компании среди причин выхода ABP с Tesla.

Напомним, что в декабре судья штата Делавэр второй раз отменил рекордный пакет выплат для Илона Маска от компании Tesla. До этого акционеры компании поддержали инициативу по выплате опционов миллиардеру, который на сегодня является самым богатым человеком в мире с капиталом в размере 426 миллиардов долларов, по данным Bloomberg. Если бизнесмен все-таки сможет получить ценные бумаги, то его доля в Tesla возрастет с чуть менее 13% до 20%.

Что такое опционы Это производный финансовый инстумент, который удостоверяет право приобрести или право продать в будущем определенный базовый актив на условиях определенных на время заключения такого опциона. Для примера, речь идет о ценных бумагах, товары, валюту.

В начале процесса пакет опционов для Маска оценивали в 2,6 миллиарда долларов, а на момент отмены судьей его цена выросла до 56 миллиардов долларов. В июне нидерландский пенсионный фонд проголосовал против пакета опционов для Маска, назвав его "противоречивым и чрезвычайно высоким".