Продаж акцій Apple, мабуть, був моєю помилкою, – Уоррен Баффет

У 2020 році Уоррен Баффет продав частину акцій Apple у портфелі його компанії Berkshire Hathaway. Тепер інвестор вважає це рішенням помилковим.

Уоррен Баффет пояснив, що компанія Apple залишається лідером у галузі технологій.

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Це неймовірний продукт. Це величезна, величезна користь для людей. Роль, яку Apple відіграє у їхньому житті, величезна. Я використовую iPhone лише для дзвінків, але я, мабуть, такий єдиний у країні. Цей продукт необхідний людям,

– заявив інвестор.

Уоррен Баффет та акції Apple

Попри те, що у 2020 році акції Apple зростали, Уоррен Баффет прийняв рішення продати їх частину. Тепер він та його бізнес-партнер Чарлі Мангер вважають, що не варто було цього робити.

Станом на кінець 2020 року Berkshire володів понад 900 мільйонів акцій Apple на загальну ринкову вартість 120,4 мільярда доларів. Це дало Berkshire 5,4% власності у фірмі. Цікаво, що компанія витратила всього 31 мільярд доларів у 2016 році, щоб наростити цю частку. Акції Apple і досі займають найбільше місця в портфелі Berkshire Hathaway.

Баффет про Apple

Уоррен Баффет також похвалив голову Apple Тіма Кука, сказавши, що той не зміг зробити те, що зробив засновник компанії Стів Джобс, але натомість зробив у багатьох аспектах те, чого не міг зробити Джобс.

Баффет також назвав компанію найціннішим активом для Berkshire Hathaway.

Акції Apple

Акції Apple зросли на 81% у 2020 році , перевершивши інші технологічні компанії, включаючи Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) та Facebook (FB).

, перевершивши інші технологічні компанії, включаючи Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) та Facebook (FB). Станом на 7 травня акції коштують 129,55 долара, знизившись на 2,29% з початку року, за даними Libertex.



Акції Apple з 2016 року / Графік Libertex