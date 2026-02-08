Виплату пенсій тимчасово призупинили: кого залишили без грошей

Цьогоріч для окремих пенсіонерів змінилися умови нарахування виплат. У відповідальних відомствах вже озвучили причини таких рішень і пояснили, кого можуть зачепити нові обмеження та можливі паузи у виплатах.

Кому призупинили виплату пенсій?

Пояснення щодо причин призупинення пенсійних виплат та порядку їх відновлення озвучив міністр соціальної політики Денис Улютін.

За словами очільника Мінсоцполітики, законодавчі зміни, ухвалені ще у 2024 році, передбачили обов’язкове підтвердження особи для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, виїхали звідти на підконтрольну Україні територію або перебувають за кордоном.

Також документ зобов’язав таких отримувачів соціальних виплат підтвердити, що вони не отримують фінансову допомогу від держави-агресора. Однак частина громадян не пройшла ідентифікацію вчасно, через що нарахування пенсій для них тимчасово призупинили.

Чи поновлюють виплати після уточнення даних?

Міністр підкреслив, що йдеться не про скасування пенсій. Виплати лише тимчасово блокуються до моменту підтвердження особи. Після завершення процедури людині донараховують усі кошти за період паузи.

У відомстві зазначають, що на початку 2026 року проводили додаткову комунікацію з такими пенсіонерами. Частині виплати вже поновили після уточнення даних, інші громадяни самостійно звернулися для проходження процедури після того, як не отримали чергове нарахування.

Як відновити надходження пенсії на картку?

У Мінсоцполітики пояснюють, що відновлення виплат можливе лише після проходження ідентифікації. Зробити це можна дистанційно через державні цифрові сервіси або електронні інструменти Пенсійного фонду, нагадують у Дії.

Зверніть увагу! Для громадян, які через стан здоров’я або інші причини не можуть самостійно відвідати установу, передбачений варіант проходження процедури за місцем перебування після звернення до фонду.

Також доступна відеоідентифікація, але її проводять за попереднім погодженням із Пенсійним фондом. Якщо ж людина не користується цифровими сервісами, вона може звернутися безпосередньо до відділення ПФУ.

