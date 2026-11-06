"ПриватБанк" тимчасово призупинить платежі та операції з картками

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Коли заплановано регламентні роботи

У ніч на суботу, 7 листопада, "ПриватБанк" проведе планові технічні роботи для підвищення швидкості та стабільності своїх сервісів. Оновлення систем триватиме з 00:05 до 06:30, і в цей час для українців будуть недоступними:

усі платежі та операції з картками;

банкомати та термінали самообслуговування;

розрахунки через POS-термінали.

Проводимо такі роботи вночі, коли активності найменше– йдеться в офіційному повідомленні.

До слова, напередодні "ПриватБанк" остаточно виграв справу проти колишніх власників. Верховний суд Великої Британії відхилив останні клопотання Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, завершивши процедуру оскарження рішення про виплату державній фінустанові понад 3 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у липні 2025 року було встановлено, що ексакціонери вчинили масштабне шахрайство проти банку. Тепер він може продовжити примусове стягнення зазначеної суми, що включає відшкодування збитків, проценти та витрати на судові провадження, у будь-якій юрисдикції.