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"ПриватБанк" тимчасово призупинить платежі та операції з картками

Анастасія Безейко
ПриватБанк не працюватиме вночі 7 листопада 2026 року - Фінанси

"ПриватБанк" попередив про регламентні роботи / Колаж 24 Каналу (ілюстративний)

Клієнтів одного з українських держбанків попередили про тимчасові обмеження в роботі платіжних сервісів. Незабаром частина послуг буде недоступною протягом кількох годин, тож необхідні операції громадянам радять провести заздалегідь.

 
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Коли заплановано регламентні роботи

У ніч на суботу, 7 листопада, "ПриватБанк" проведе планові технічні роботи для підвищення швидкості та стабільності своїх сервісів. Оновлення систем триватиме з 00:05 до 06:30, і в цей час для українців будуть недоступними:

  • усі платежі та операції з картками;
  • банкомати та термінали самообслуговування;
  • розрахунки через POS-термінали.

Проводимо такі роботи вночі, коли активності найменше– йдеться в офіційному повідомленні.

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До слова, напередодні "ПриватБанк" остаточно виграв справу проти колишніх власників. Верховний суд Великої Британії відхилив останні клопотання Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, завершивши процедуру оскарження рішення про виплату державній фінустанові понад 3 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у липні 2025 року було встановлено, що ексакціонери вчинили масштабне шахрайство проти банку. Тепер він може продовжити примусове стягнення зазначеної суми, що включає відшкодування збитків, проценти та витрати на судові провадження, у будь-якій юрисдикції.

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