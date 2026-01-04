Важлива інформація для всіх клієнтів "Приватбанку": цього зараз робити непотрібно

"Приватбанк" впровадив важливі зміни після початку повномасштабного вторгнення. Завдяки цьому, громадяни мають змогу вільно користуватися своїми картками і зараз.

Чи можна зараз використовувати прострочені картки "Приватбанку"?

Ще в березні 2022 року "Приватбанк" продовжив дію всіх карток на 6 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на банк.

На період воєнного стану, термін дії всіх платіжних карток "Приватбанку", у тому числі зарплатних, пенсійних та соціальних карток, автоматично продовжено на 180 днів,

– вказував банк раніше.

Тобто, навіть, якщо термін дії цих карток, відповідно до даних на пластику, закінчувався, вони продовжували надалі працювати:

дозволялись усі операції, наприклад, оплата за допомогою картки (у тому числі онлайн);

а також – зняття готівки.

Відповідно, завдяки цьому, клієнти могли не відвідувати банк, щоб отримати нову картку. Це важливі зміни для додаткового забезпечення безпеки.

Згодом банк оголосив про нові зміни. Він продовжив термін дії карток ще на 2,5 роки (30 місяців), тобто – на 913 днів, повідомляє "Приватбанк".

На період воєнного стану термін дії усіх пластикових карток було автоматично продовжено на 30 місяців, тож картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки,

– наголосив банк.

Якщо ж у вас є потреба таки перевипустити карту, необов'язково йти у відділення. Краще здійсніть оформлення миттєвої Digital онлайн. Для цього:

зайдіть у Приват24 (на сайт або через застосунок);

перейдіть у розділ "Всі картки";

натисніть "Додати", а потім оберіть – "Digital картка".

Після цього, у вас майже одразу з'явиться онлайн-картка. З неї теж можна знімати готівку.

